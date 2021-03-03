Уфа, , 16:57 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба главы республики.

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Сообщается, что министерству образования региона совместно с руководством муниципальных образований предлагается рассмотреть возможность перевода учебного процесса в школах республики в штатный режим работы. Предлагается с 9 марта увеличить продолжительность занятий в школах до 45 минут и отменить «гибкое» расписание уроков.

Отмечается, что сотрудники управляющих компании должны не реже одного раза в неделю проводить дезинфекцию в многоквартирных жилых домах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за сутки выявили 136 случаев заражения коронавирусом.

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