Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки жертвами COVID-19 стали 14 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь женщин в возрасте от 44 до 82 лет и шестеро мужчин в возрасте от 65 до 89 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 3 тыс. 129 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области за сутки нет смертей от COVID-19