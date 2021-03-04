Москва, , 11:21 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 475 человек. Об этом сообщили 4 марта в оперативном штабе по COVID-19.

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«Зафиксировано 475 летальных исходов», — рассказали в штабе. Это на 23 человека больше, чем накануне, когда скончались 452 человека.

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Всего в стране за пандемию инфекция унесла жизни 87 823 человек.

Напомним, за сутки в России выявили 11 385 носителей коронавируса (всего — 4 290 135 случаев).

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине только за последние сутки на вакцинацию от коронавируса записались 740 человек. Всего ожидают прививку 17 766 жителей.

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