Москва, , 12:45 — REGNUM Сообщения, которые оставляют в сети российские пользователи, зачастую касаются вакцинации от коронавируса. Людей волнует доступность вакцин в регионах, их побочные эффекты, различия между препаратами, сообщили 5 марта в пресс-службе АНО «Диалог регионы» по итогам исследования мониторинга Центров управления регионами (ЦУР).

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Мониторинг соцсетей проходил с 1 января по 28 февраля 2021. Исследование охватило сообщения пользователей из 83 регионов России, размещённые в Instagram, «Одноклассниках», Facebook и «ВКонтакте».

"Около 85% из них по теме вакцинации пользователи оставляли в комментариях под постами глав регионов и правительств», — цитирует ТАСС сообщение.

В целом тема здравоохранения остаётся среди самых актуальных. Из более чем 23 тыс. обращений почти 9 тыс. касаются вакцинации.

Пользователей интересует, насколько доступны вакцины в регионах и когда ожидается новое поступление, как записаться на процедуру, почему запись ведут при отсутствии вакцины в медучреждениях, каковы побочные эффекты, нужно ли сдавать тест на антитела и в чём отличия разных наименований вакцин друг от друга.

Больше всего сообщений о вакцинации — в Ненецком автономном округе, Вологодской области и Севастополе. Эксперты объяснили это высоким уровнем информированности граждан о способах обращений к властям через соцсети.