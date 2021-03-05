Самара, , 14:27 — REGNUM 273 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 49 899 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие 24 часа была констатирована смерть шести пациентов с COVID-19: 56-летняя женщина страдала заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 84-летняя, 95-летняя женщины и 83-летний мужчина страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, также скончались 87-летняя женщина и 47-летний мужчина.

Всего в регионе скончались 934 пациентов с COVID-19.

Согласно данным оперативного федерального штаба, по области справились с этой инфекцией 46 174 человека, в том числе за минувшие сутки победил вирус 301 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 4 марта в Самарской области за сутки выявили 271 случай заражения коронавирусом.

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