Онгудайский район, Алтай, , 09:58 — REGNUM В Республике Алтай суточный прирост носителей коронавируса вновь снизился до однозначных величин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено четыре новых случая заражения. Накануне был зарегистрирован один новый случай.

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«Коронавирус подтвердился у двух жителей Онгудайского района и у двух жителей Усть-Коксинского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 16 364, треть из которых зарегистрированы в Горно-Алтайске. 16 119 человек к настоящему времени выздоровели от COVID-19. Скончались за всё время пандемии 200 пациентов с коронавирусом.

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