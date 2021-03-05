Уфа, , 12:21 — REGNUM 133 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 29 259 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 23 571 человек, в том числе 223 человека победили инфекцию в минувшие 24 часа.

Согласно данным министерства здравоохранения региона, в республики работают 122 пункта вакцинации от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 4 марта в Башкирии за сутки выявили 134 случая заражения коронавирусом.

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