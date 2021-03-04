Магас, , 14:38 — REGNUM В Ингушетии с начала февраля 2021 года фиксируется существенное улучшение эпидситуации по коронавирусу. За этот месяц число выявляемых ежедневно положительных тестов снизилось втрое.

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По данным федерального оперативного штаба на 4 марта, за минувшие сутки был зафиксирован минимальный прирост числа новых пациентов с COVID-19 — всего 12 человек. При этом выздоровели за этот же день 26 пациентов.

Пока еще в республике находятся на лечении 1564 заразившихся. Всего за все время пандемии в Ингушетии было выявлено 14 805 носителей коронавируса. Из них выздоровели 13 067 пациентов. Не удалось спасти 174 жителя республики.

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