Воронеж, , 09:22 — REGNUM Более 100 тыс. человек получили прививки от коронавируса по данным на утром 5 марта, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

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«Очередной рубеж в борьбе с ковидом взят. К утру пятницы, 5 марта, в регионе привито 100 301 человек, из них дважды — 48 912», — прокомментировал губернатор Александр Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воронежский губернатор призвал глав муниципальных образований региона активизировать разъяснительную работу с жителями по поводу важности вакцинации от коронавируса, в том числе и в организованных коллективах.