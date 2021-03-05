Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области за полтора месяца с начала прививочной кампании от COVID-19 вакцинацию прошли только лишь 89 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 марта.

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"На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 89 029 человек, за сутки — 3 361. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 31 404 человека, за сутки — 3 002», — уточнили власти.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 порядка 60% населения, то есть более 2 млн жителей.

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