Барнаул, , 08:52 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 4 марта 2021 г. в привычной компании против COVID-19 участвуют уже 37 939 человек. Как сообщает оперативный штаб региона, из них 37 939 человек получили первую прививку.

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Полностью вакцинированы (получили две прививки) 21 480 человек. Всего в Алтайский край прибыло 80 642 комплекта комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» (компонент I + компонент II). Она применяется для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 марта, среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 572 человека, +28 за сутки) и ОРВИ (24 913 человек, +87 за сутки).

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