Омск, , 13:34 — REGNUM По состоянию на 2 марта в Омской области выявлено 41 143 случая заражения коронавирусом, в том числе 99 случаев подтверждено за прошедшие сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Выздоровели 30 616 человек, в том числе 282 — за последние сутки.

Скончался один пациент с коронавирусом. За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 1223 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в регионе выявили 103 случая заражения коронавирусом, выздоровели 64 человека.

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