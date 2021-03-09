Хабаровск, , 05:40 — REGNUM В Хабаровском крае за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 76 человек, скончались два пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В больницах края развернуты для лечения больных COVID-19 833 койки, из них свободны — 232. В тяжёлом состоянии 19 пациентов, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего лечение получают 2341 человек.

На утро 9 марта в Хабаровском крае зарегистрировано 49 330 носителей коронавируса, 46 691 человек выздоровел, скончались 304 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, с 4 марта резко увеличилось число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом — скончались 18 человек. Только за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё три жителя края, за весь период пандемии — 136.