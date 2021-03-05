Кейптаун, , 15:39 — REGNUM Южно-Африканская Республика планирует продать или обменять вакцину британско-шведской компании AstraZeneca. Ранее стало известно, что препарат оказался неэффективным против нового появившегося в республике штамма коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор министерства здравоохранения ЮАР Сандил Бутелези.

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«Около 18 стран Африки могут воспользоваться вакциной, которая не подходит для преобладающего в ЮАР штамма коронавируса», — приводит ТАСС слова главы минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные сообщили, что препарат AstraZeneca имеет невысокую эффективность для борьбы с южноафриканским штаммом SARS-CoV-2. После этого власти ЮАР попросили Институт сыворотки Индии забрать миллион доз вакцины от COVID-19, которую разработала британо-шведская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.