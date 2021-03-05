Абакан, , 06:58 — REGNUM В Хакасии по состоянию на 5 марта от COVID-19 привились 16 453 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве республики.

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Обе доза вакцины получили 9039 человек. В министерстве напомнили, что вакцинация проходит во всех муниципалитетах республики на базе медорганизаций.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 марта в Хакасии выявлено 21 399 носителей коронавируса, выздоровел 20 451 человек.

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