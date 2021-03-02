Уфа, 2 марта 2021, 12:06 — REGNUM Восстановить занятость в Башкирии планируют в течение 2021 года. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.
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По его словам, с начала пандемии уровень безработицы в Башкирии увеличился в 1,5 раза. При этом, данный показатель мог быть больше, уточнил он.
Назаров отметил, что сдержать увеличение числа безработных удалось за счет мер по поддержке экономики, которые разработало руководство региона.
Назаров отметил, что одной из основных проблем в этой области является несоответствие между потребностями экономики и предложениями, которые есть на рынке труда.
Он сообщил, что в связи с этим было решено изменить структуру отношений работодателей и органов власти. Первым шагом явилось создание отраслевых рабочих групп, в которые вошли представители бизнеса, сотрудники органов исполнительной власти и руководство учебных заведений.
Назаров добавил, что власти региона анализируют запросы новых инвесторов, которые приходят в республику и создают в учебных заведениях новые специальности.
Руководство Башкирии также намерено поддерживать работодателей, которые намерены принимать на работу многодетных и одиноких родителей, а также предпенсионеров и граждан, которые относятся к некоторым другим социально уязвимым группам.
Сообщается, что в Башкирии намерены создать центр инновационного карьерного проектирования для инвалидов, в котором будут проводиться профориентационные курсы. Для этой категории граждан за счет средств республиканского бюджета будет организована стажировка на предприятиях, добавил Назаров.
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