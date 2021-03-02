Уфа, , 12:06 — REGNUM Восстановить занятость в Башкирии планируют в течение 2021 года. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, с начала пандемии уровень безработицы в Башкирии увеличился в 1,5 раза. При этом, данный показатель мог быть больше, уточнил он.

Назаров отметил, что сдержать увеличение числа безработных удалось за счет мер по поддержке экономики, которые разработало руководство региона.

«Полностью восстановить занятость допандемических значений мы намерены в течении этого года. В этой части у нас запланирована большая программа действий», — сообщил он.

Назаров отметил, что одной из основных проблем в этой области является несоответствие между потребностями экономики и предложениями, которые есть на рынке труда.

«Особенно плохо здесь то, что и часть работодателей, и значительная часть образовательной системы — это государственные структуры. То есть, государство одной своей рукой делает то, что потом другой своей рукой вынуждено переделывать. Тратя на это, естественно, государственные деньги. Терпеть такую чудовищную неэффективность нельзя», — сообщил Назаров.

Он сообщил, что в связи с этим было решено изменить структуру отношений работодателей и органов власти. Первым шагом явилось создание отраслевых рабочих групп, в которые вошли представители бизнеса, сотрудники органов исполнительной власти и руководство учебных заведений.

«Благодаря диалогу, колледжи смогли заключить более 450 договоров с крупными работодателями и корпорациями по подготовке для них кадров. Среди предприятий «Башнефть», «Башнефтегеофизика», «Станкостроение» и другие. Сейчас приступаем к проработке следующих шагов», — сообщил премьер-министр правительства республики.

Назаров добавил, что власти региона анализируют запросы новых инвесторов, которые приходят в республику и создают в учебных заведениях новые специальности.

«Например, в Ишимбайском и Стерлитамакском районах планируется строительство предприятий в области нефтехимии, приборостроительной микроэлектроники и пищевой промышленности. В связи с этим, те 11 колледжей, которые есть в тех краях, будут обучать студентов с учетом новых потребностей рынка», — пояснил Назаров.

Руководство Башкирии также намерено поддерживать работодателей, которые намерены принимать на работу многодетных и одиноких родителей, а также предпенсионеров и граждан, которые относятся к некоторым другим социально уязвимым группам.

«Тем, кто будет это делать, мы будем возмещать часть затрат на оплату труда», — заявил Назаров.

Сообщается, что в Башкирии намерены создать центр инновационного карьерного проектирования для инвалидов, в котором будут проводиться профориентационные курсы. Для этой категории граждан за счет средств республиканского бюджета будет организована стажировка на предприятиях, добавил Назаров.

«Так в прошлом году нам удалось трудоустроить более 300 инвалидов. В этом году эту работу тоже продолжим», — заявил он.

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