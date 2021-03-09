Казань, , 13:14 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 51 человека. Днем ранее COVID-19 зарегистрировали у 50 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 9 марта, выявили 18 435 случаев инфицирования. Выздоровели всего 15 029 пациентов, за сутки — один человек. С начала наблюдения подтверждены 364 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2, новых смертей за сутки не произошло, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 19 пациентов, 32 — лечатся на дому. Больше всего новых инфицированных среди жителей в возрасте от 60 до 70 лет — 16 человек, от 30 до 50 лет — 12 зараженных, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 18 носителей вируса, 12 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по итогам последнего зимнего месяца зарегистрирован 1931 новый случай COVID-19, что меньше январского показателя на 30%. В структуре заболевших преобладают жители старше 60 лет (43%). Доля внутрисемейных заражений превалирует и достигает 70%. По словам руководителя управления Роспотребнадзора РТ Марины Патяшиной, первостепенной задачей является максимальная иммунизация населения старше 60 лет от COVID-19.

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