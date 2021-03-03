Самара, , 12:05 — REGNUM 273 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 49 355 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие 24 часа в Самарской области была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19: 69-летняя, 81-летняя и 85-летняя женщины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе скончались 915 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области справились с вирусом 45 576 человек, в том числе 292 человека победили инфекцию за минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 2 марта в регионе за сутки было выявлено 275 носителей коронавируса.

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