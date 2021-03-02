Москва, , 06:10 — REGNUM Министерство обороны России перевело военные медицинские учреждения на плановый режим работы после обеспечения защиты от распространения коронавируса. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

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«Решением Оперативного штаба Минобороны России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией все военно-медицинские учреждения Минобороны России переведены на плановый режим работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к моменту возвращения в нормальный режим работы персонал медучреждений «прошел вакцинацию, либо имеет высокий титр антител к новой коронавирусной инфекции», а загрузка многофункциональных медицинских центров заболевшими COVID-19, снизилась до 40%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ко 2 марта первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» получили почти 300 тыс. российских военнослужащих.

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