Петрозаводск, , 09:26 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки было выявлено 97 новых носителей коронавируса, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. Также в регионе зафиксировано еще три летальных случая от COVID-19. Об этом 2 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа выявленных инфицированных заболели 88 человек, из них 25 имеют симптомы средней тяжести, один человек находится в тяжелом и один — в крайне тяжелом состоянии.

В настоящий момент в стационарах региона находятся 527 пациентов у большинства из них — 445 человек — состояние оценивается как средней тяжести, 74 — в тяжелом, 8 — в крайне тяжелом состоянии, в том числе трое из них находятся на инвазивной ИВЛ.

Таким образом, с начала пандемии в Карелии был выявлено 41 118 случаев, из них 36 987 человек выздоровели. Скончались 311 человек, в том числе трое — за минувшие сутки.

Новые смерти были зарегистрированы в Республиканской инфекционной больнице — скончались жительница деревни Бесовец, 1952 года рождения, и жительница села Святозеро, 1938 года рождения, а в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель Медвежьегорска 1966 года рождения.

Кроме инфицированных коронавирусом, в регионе с начала пандемии регистрируется большое число заболевших внебольничной пневмонией. Только за 28 февраля в регионе было госпитализировано с таким диагнозом 13 человек. А начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 5094 пациента, 120 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1948 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный», — уточнили в оперштабе.

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