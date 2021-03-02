Ставрополь, , 11:52 — REGNUM В Ставропольском крае решают вопрос, можно ли родителей допускать на утренники в детские дошкольные учреждениях. Запрет на посещение был введен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В силу того, что в настоящее время эпидситуация по коронавирусу значительно улучшилась, губернатор края Владимир Владимиров готовится принять ряд послаблений режима самоизоляции.

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На своей странице в Instagram он отметил, что тема детских утренников понимается постоянно в обращениях родителей, поэтому он запустил опрос.

«Прежде всего, хочу спросить мнение всех родителей о том, можно ли уже снимать ограничения с присутствием взрослых на утренниках в детсадах», — задал вопрос Владимиров и предложил дать два варианта ответа — да или нет.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья пообещал в скором времени при сохранении устойчивой тенденции спада заболеваемости в крае снять ограничения по заполняемости залов для кинотеатров и концертных организаций.

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