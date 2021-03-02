Казань, , 10:27 — REGNUM В Татарии 49 медицинских работников поликлиник из 16 муниципальных образований, перенесших COVID-19, направят на реабилитацию в санатории. Об этом заявила зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

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По ее словам, медработников отправят на восстановление в ближайшее время. Среди переболевших врачей есть и те, чей возраст старше 65 лет. Например, самому возрастному доктору — 85 лет. Врач общей практики Лениногорской центральной районной больницы до сих пор оказывает помощь пациентам, но, к сожалению, тоже перенесла коронавирус, отметила Ларионова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава Татарии Рустам Минниханов считает, что система реабилитации для переболевших COVID-19 не может быть шаблонной и должна учитывать возможные последствия. Для восстановления здоровья жителей необходимо задействовать более 40 санаториев, расположенных в республике. При реабилитации следует использовать наиболее эффективные методы.

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