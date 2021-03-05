Чита, , 08:31 — REGNUM В Забайкальском крае набирает обороты вакцинация от коронавируса. Как сообщает пресс-служба правительства региона, только за стуки, 4 марта, провакцинировано 1476 человек на 50 пунктах вакцинации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Вместе с тем, по словам регионального министра здравоохранения Забайкалья Оксаны Немакиной, стопроцентного охвата так называемой первой группы риска пока не удалось достичь, но уже скоро работники здравоохранения, социальных и образовательных учреждений, будут привиты полностью.

Она также отметила, что желающих получить вакцину становится всё больше.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 5 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 218 человек, причём 97 из них обнаружили за последние сутки.

Читайте также: В Забайкалье скончались ещё три пациента с COVID-19

Между тем, губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель председателя правительства региона Андрей Гурулев, позвонив 3 марта по горячим линиям краевого минздрава и в клинический медицинский центр, не смогли записаться на прививку COVID-19 — чиновников лишь поставили в лист ожидания.

Читайте также: Губернатор Забайкалья не смог записаться на прививку от COVID-19