Симферополь, , 12:02 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 7 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 6 марта, сообщалось о 65 новых случаях заражения.

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Всего за период пандемии в Крыму подтверждено 36 188 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из общего числа пациентов 32 573 человека.

За последние сутки в Республике Крым зарегистрирована четыре смерти среди пациентов с подтверждённым COVID-19, всего инфекция и осложнения после неё стали причиной гибели 965 человек.