Саратов, , 12:29 — REGNUM В Саратовской области за сутки зарегистрированы семь летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Аналогичное число смертельных случаев в сутки фиксировалось в январе. Таким образом, от последствий заражения инфекцией скончались 687 человек. Об этом 9 марта сообщает облминздрав.

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Погибли накануне четыре женщины и трое мужчин. Возраст умерших — от 47 до 86 лет. Пациентки страдали ишемической болезнью сердца, хроническим лимфолейкозом, мочекаменной болезнью, гипертонией и атеросклеротической болезнью сердца. Лечение мужчин осложняли сопутствующие сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, врожденная патология головного мозга, гипертоническая болезнь и хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 9 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 51 182 человек, за сутки инфицированы 175 жителей. Накануне заболели 179 человек. Выздоровели с начала пандемии 46 103 пациента, или 90,1%, за сутки — 131 человек.

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