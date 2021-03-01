Волгоград, 1 марта 2021, 16:42 — REGNUM Общее число действующих инфекционных коек для пациентов с коронавирусом уменьшено более чем в два раза в Волгоградской области. Этому способствует стабильная эпидобстановка, которая продолжает развиваться с положительной динамикой, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе администрации региона.
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Количество ковидных коек сократили до четырёх тысяч в 27 инфекционных госпиталях, 25% от них составляют резервные места.
В сутки лаборатории региона проводят порядка четырёх тысяч исследований на коронавирус. С начала пандемии проведено более 1,3 млн тестирований.