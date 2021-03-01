Волгоград, , 16:42 — REGNUM Общее число действующих инфекционных коек для пациентов с коронавирусом уменьшено более чем в два раза в Волгоградской области. Этому способствует стабильная эпидобстановка, которая продолжает развиваться с положительной динамикой, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе администрации региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Количество ковидных коек сократили до четырёх тысяч в 27 инфекционных госпиталях, 25% от них составляют резервные места.

«На протяжении нескольких недель наблюдается снижение как числа ежедневно заболевших людей, так и ежедневное число госпитализаций. В условиях повышенных нагрузок обеспечивается оказание медицинской помощи как пациентам с коронавирусной инфекцией, так и оказание неотложной, экстренной и плановой медицинской помощи. Учитывая стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации, реализуется решение о поэтапном переводе инфекционных госпиталей в штатный режим работы», — сказал на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Бочаров.

В сутки лаборатории региона проводят порядка четырёх тысяч исследований на коронавирус. С начала пандемии проведено более 1,3 млн тестирований.