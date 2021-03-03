Саратов, , 12:30 — REGNUM В Саратовской области за сутки произошли новые летальные исходы среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, от последствий заражения инфекцией скончались 654 жителя. Об этом 3 марта сообщает облминздрав.

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Погибли накануне четыре женщины и один мужчина в возрасте от 48 лет до 81 года. Пациенты страдали несколькими сопутствующими заболеваниями, осложнявшими проводимую терапию.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 3 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 50 083 человек, за сутки инфицированы 188 жителей. Накануне заболели 190 человек. Выздоровели с начала пандемии 45 197 пациентов, или 90,2%, за сутки — 157 человек.

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