Красноярск, , 12:56 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 11 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 марта в оперштабе региона.

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За всё время в Красноярском крае умерли 2910 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 марта в регионе подтверждено 63 925 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 59 139 человек.

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