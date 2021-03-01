Саранск, , 12:15 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 1 марта выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 48 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 882 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 35 человек, всего с начала пандемии выздоровели 15 850 жителей Мордовии. 162 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе, за минувшие сутки скончался один житель республики.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 28 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получали 684 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2166 человек.