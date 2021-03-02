Москва, , 09:57 — REGNUM Культура стала наиболее пострадавшей сферой в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 2 марта заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Культура — наверное, наиболее пострадавшая сфера в период пандемии по понятным причинам, — отметила в интервью ТАСС Голикова. — Ограничительные мероприятия в первую очередь затронули учреждения культуры: какой-то период, в первую волну, они не работали, затем заполняемость была сокращенная. И, конечно, традиционные доходы от продажи билетов оказались недополученными».

По её словам, в настоящее время поддержку из бюджета разных уровней получают более 90 тыс. учреждений культуры. При этом реальный ущерб культурной сфере из-за пандемии планируется оценить в апреле 2021 года.

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"Сейчас договорились с деятелями культуры, что в апреле по получении отчётных данных за 2020 год оценим, что же в реальности произошло, сколько было недополучено внебюджетных доходов, насколько мы своими мерами сумели скомпенсировать эти недополученные доходы», — сказала заместитель председателя правительства РФ.