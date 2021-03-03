Москва, , 09:46 — REGNUM Отсутствие антител в крови человека после прививки от COVID-19 объясняется индивидуальностью организмов. Об этом в эфире Первого канала заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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«Это говорит о том, что иммунологическая активность иная. Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются», — сказал Горелов.

Он отметил, что у каких-то людей бывает быстрый иммунологической ответ, а у кого-то иммунологической ответ запаздывает.

Горелов подчеркнул, что у человека остаётся навечно иммунологическая память в отношении вируса.