Ставрополь, , 14:06 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки скончались от последствий коронавируса пять человек. Общее количество случаев летального исхода в региона достигло 1100, сообщили 4 марта в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

При этом вновь отмечен всплеск числа случаев заражения коронавирусом. С 27 февраля в крае не выявляли более 100 пациентов с COVID-19, а за 3 марта был подтвержден диагноз сразу у 120 человек. Общее число носителей коронавируса достигло на Ставрополье 47 695 человек.

Из всех заразившихся сумели справиться с болезнью 43 810 пациентов. Ежедневно в крае выздоравливают до 200 человек. За минувшие сутки их число составило 191.

По данным оперштаба, в настоящее время в Ставропольском крае насчитывается 2785 «активных» больных.