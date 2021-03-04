Чебоксары, , 11:47 — REGNUM В Чувашии выявлен ещё 51 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

По информации на 4 марта, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждён 21 601 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 51.

Вылечились 19 765 человек, доля выздоровевших составила 91,5%. Из них за последние сутки победил болезнь 41 пациент. В настоящее время в республике официально насчитывается 782 больных COVID-19.

Также за последние сутки в Чувашии умерли три пациента с коронавирусом. Напомним, в феврале и марте летальные исходы регистрировались ежедневно. Всего в республике от COVID-19 умерли 1054 человека.

Ранее в минздраве Чувашии отмечали, что в 2020 году в Республиканской клинической больнице помощь в стационаре прошли лечение 13 246 человек, в консультативной поликлинике помощь получили 109 тыс. человек.