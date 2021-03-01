Екатеринбург, , 12:42 — REGNUM В Свердловской области выписали ещё 187 пациентов, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Для сравнения, 28 февраля 2021 года сообщалось о выписке 189 человек. Всего в регионе победили COVID-19 уже 70 845 человек.

В тяжёлом состоянии находятся 297 пациентов с данной инфекцией (170 человек лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 — на ИВЛ), ещё 1792 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе скончались от COVID-19 почти 2,4 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителя Екатеринбурга «вакцинировали» от COVID-19 без прививки