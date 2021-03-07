Ханты-Мансийск, , 10:00 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 7 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 104 случая.

С начала пандемии на 7 марта в Югре зарегистрировано 52 187 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 225 человек, скончались 759 пациентов с COVID-19.