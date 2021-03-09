Самара, , 13:15 — REGNUM 260 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

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Сообщатся, что всего по области было выявлено 50 960 случаев заражения этой инфекцией. При этом 47 331 человек справились с ней, в том числе 294 человека выздоровели в минувшие сутки. Всего в регионе скончались 937 пациентов с COVID-19.

Согласно данным областного оперативного штаба, в Самарской области показатель смертности на 100 тысяч населения составил 29,35 (по России — 61,51), а коэффициент летальности в регионе — 1,84 (в России — 2,07).

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 8 марта в области за сутки выявили 263 случая заражения коронавирусом.

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