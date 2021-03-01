Волгоград, , 11:38 — REGNUM Ещё 185 носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 1 марта — на одного меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2473 человека. Зарегистрировано шесть летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 49 тыс. 558 случаев заболевания COVID-19. Выписаны после лечения 172 пациента, всего выздоровел 47 тыс. 391 человек. В стационары госпитализированы 2450 взрослых и 23 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1387 пациентов.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались уже 780 человек.