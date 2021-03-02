Пермь, , 11:02 — REGNUM Профсоюз медработников Пермского края обратился с письмом в Министерство труда и соцзащиты РФ, где просят учесть ряд случаев, в которых, как считают медики, им положены ковидные выплаты. Документ опубликован на странице профсоюза в «ВКонтакте».

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»По нашему мнению, право на получение специальной социальной выплаты имеют не только медицинские работники, контактирующие с пациентом в результате вызова на консультацию в перепрофилированные отделения для лечения больных, зараженных COVID-19, но медицинские работники, осуществляющие лечение больных в неперепрофилированных учреждениях (отделениях) с подтвержденным в дальнейшем у больного диагнозом COVID-19. При этом право на получение специальной социальной выплаты наступает со дня оказания медицинской помощи пациенту с подтвержденным в дальнейшем диагнозом», — отметили авторы письма и попросили откорректировать законодательную базу.

В минздраве Прикамья заявили, что выплаты медицинским сотрудникам, работающим в ковидных стационарах, а также медикам ковидных бригад поликлиник и службы скорой помощи осуществляются в полном объеме и в соответствии с принятыми правительством РФ нормативными документами.