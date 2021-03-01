Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 286 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 марта. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 35 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (93), Таганроге, Зерноградском и Неклиновском районах (по 12). 30% заразившихся коронавирусом — люди старше 66 лет, 3,9% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 73 тыс. 315.

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