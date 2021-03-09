Москва, , 13:21 — REGNUM Требование создателей вакцины «Спутник V» к председателю Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе извиниться за сравнение российской вакцины с «русской рулеткой» вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 9 марта в социальной сети Facebook.

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«Сделали бы такое заявление об американской вакцине, то их бы до последней копейки армия адвокатов засудила», — пишет Ilja A.

Многие пользователи поддержали молниеносную реакцию создателей российской вакцины. Они считают, что за препарат необходимо бороться в мировом информационном поле.

«Очень правильно сделали! Русофобов надо наказывать», — считает Villiam K.

Некоторые комментаторы призвали более спокойно реагировать на такие высказывания. Они считают, что вакцина всё равно найдёт своего клиента.

«Чего так переживать? За то, что сказали в Европе?», — задаётся вопросом Sergii P.

Отдельные пользователи указали на то, в первую очередь вакцину должны получить граждане России. Поэтому обращать внимание на отзывы из ЕС не стоит, считают они.

«Да пошли они в пень. Вакцину, я так понимаю, делали для граждан России», — поделился своим мнением Mikhail A.

Напомним, 9 марта создатели «Спутник V» в Twitter потребовали извинений со стороны председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе за сравнение российской вакцины с «русской рулеткой».