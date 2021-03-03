Абакан, , 07:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 18 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 3 марта в правительстве республики. Выздоровели 79 человек.

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За весь период пандемии в Хакасии подтверждено 21 359 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 20 294 человек (95% от числа заразившихся).

В республике скончались ещё два пациента с COVID-19 — 32-летний и 64-летний мужчины. За всё время в Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стали 455 человек, в том числе 333 — старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Хакасии было выявлено 24 носителя коронавируса, выздоровел 91 человек.

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