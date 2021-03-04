Кемерово, , 07:57 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 марта, за прошедшие сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 54 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 15, Новокузнецк — восемь, Междуреченск — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Мыски — четыре, Белово — два, Киселевск — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Осинники — два, Прокопьевск — два, Кемеровский МО — два, Березовский — один, Калтан — один, Юрга — один, Промышленновский МО — один, Яшкинский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 51 пациент выздоровел.

Всего в Кузбассе выявлено 31 939 случаев заражения коронавирусом, 31 054 человека выздоровели, 559 пациентов скончались.