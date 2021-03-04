Москва, , 10:26 — REGNUM Негативные воспоминания о периоде самоизоляции возникают у 54% жителей России. Не испытывают никаких чувств 25%, приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Среди негативных чувств опрошенные назвали ужас (8%), тревогу и печаль (по 4%), гнев и сожаление (по 3%). Чаще об этом говорят женщины, чем мужчины — 14% против 4%.

Вспоминают самоизоляцию с положительными эмоциями 16%. Среди позитивных чувств — внеплановый отдых (3%) и предчувствие новых возможностей (2%).

Опрос проведен 1−3 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 321 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми популярными занятиями в период самоизоляции стали домашнее хозяйство, дети и дача (63%).

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