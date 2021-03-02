Салехард, , 11:16 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 10 случаев зарегистрированы среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 2 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 37 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 2 марта 37 178 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 35 28 человек, 400 пациентов с COVID-19 скончались.