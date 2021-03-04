Курган, , 13:59 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 60 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 23 зарегистрировано в Кургане, сообщает 4 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 62 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 4 марта выявлено 17 965 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 15 992 человека, скончались 312 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).