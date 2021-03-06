Волгоград, , 12:04 — REGNUM 156 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 6 марта, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. В летальную статистику внесли ещё семь смертельных случаев.

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждены 50 375 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 48 тыс. 194 человека, в том числе 152 пациента выписаны за истекшие сутки.

От осложнений на фоне инфекции скончались 813 человек.