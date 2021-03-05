Нижний Новгород, , 17:05 — REGNUM В Нижегородской области вновь ослабляются ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

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Так, в кинотеатрах, цирках, театрах, концертных залах, и других организациях в области исполнительского искусства возобновляют работу гардеробы.

Кроме того, наполняемость залов в учреждениях общественного питания составлять 75% от имеющегося количества посадочных мест на третьем этапе снятия ограничений. Сейчас регион находится на втором этапе, когда допустимое количество посетителей не может превышать 50%.

Также теперь билеты на спортивные мероприятия можно покупать не только в режиме онлайн, но и в кассах с соблюдением социальной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 5 марта выявили 385 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 388 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 98 111 случаев.

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