Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге за последние сутки немного сократилась. Об этом сообщает 1 марта федеральный оперативный штаб.

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За истекшие 24 часа в Северной столице от болезни, по официальным данным, скончалось 35 пациентов. Это на три случая меньше, чем днем ранее, и является вторым результатом по стране после Москвы.

Всего с начала пандемии в городе, согласно официальной статистике, от ковида погибли 11 112 человек.

В России за 24 часа подтвердили 333 летальных исхода COVID-19. Общее число погибших таким образом достигло 86 455 человек.

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