Петропавловск-Камчатский, , 08:34 — REGNUM Власти Камчатки договорились с руководством Минздрава РФ о дополнительной поставке препарата «Спутник V» в край. Крупную партию вакцины ожидают уже на следующей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На Камчатке привились от коронавируса уже 13 004 человека. Израсходовано 80% поступившей в край вакцины. Оставшиеся дозы «Спутник V» направлены в районы.

Активная вакцинация населения от коронавируса сказывается на улучшении эпидобстановки, что позволило сократить 80 коек в ковидных стационарах. На 9 марта в госпиталях Камчатки сохранились 344 места для лечения пациентов от COVID-19, из них свободными остаются 173.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке по данным федерального портала стопкоронавирус. рф, с 4 марта резко увеличилось число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом — скончались 18 человек. Только за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё три жителя края, за весь период пандемии — 136.