Москва, , 14:52 — REGNUM Вакцинироваться от коронавируса надо. Тем, кто не болел, вакцинироваться обязательно, тем, кто уже переболел необходимо посмотреть титр антител, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.

«В первую очередь нужно посмотреть наличие секреторного иммуноглобулина А и во вторую очередь иммуноглобулина G. Если антитела на низком уровне или отсутствуют вообще — надо сделать прививку.

Медики пока до конца не знают всех механизмом вируса, антитела у тех, кто переболел естественным путем появляются, а через несколько месяцев могут исчезнуть. Это происходит не во всех случаях, но во многих. После прививки антитела остаются на более продолжительное время.

Несмотря на пристальное внимание, в том числе и со стороны западной общественности, к российской вакцине «Спутник V», пока что не зафиксировано летальных исходов даже у людей из групп риска, включая пожилых людей.

Поэтому, если нет явных противопоказаний, я бы посоветовал скорее прививаться, чем нет, в том числе и тем, кто уже болел и не имеет антител.

Достоверных данных о том, что вакцина способна защитить от всех мутаций коронавируса пока нет. Эту теорию нам только предстоит проверить. Как только появятся достоверные данные — это обязательно станет достоянием общественности.

Поэтому утверждать, что вакцина защитит от всего и в любом случае я бы не стал, но шансы на снижение заболеваемости она определенно повышает.

Как только количество вакцинированных приблизится к 50%, а вместе с переболевшими это будет уже более 70% — риски повторения прошлогоднего сценария резко сократятся практически до единичных значений. Что позволит говорить о том, что пандемия отступила.

Фактически все жители России смогут вернуться к нормальной жизни без локдаунов, снижения экономической активности, жестких ограничений.

А главное, это позволит функционировать в привычном режиме системе здравоохранения, которая испытала колоссальную нагрузку и балансировала на грани коллапса.

За прошлый год резко были снижены объемы оказания плановой медицинской помощи, что, безусловно, не пошло на пользу гражданам, особенно тем, которые в ней нуждались, но были вынуждены ждать из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, переболевшим COVID-19 необязательно делать прививку от коронавируса, однако процедура не нанесет им никакого вреда, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

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